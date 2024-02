"Num Ispaia Senão Ienche" anima último dia de Carnaval no polo da Mocinha

Neste último dia de Carnaval,13, o polo da Mocinha foi marcado pela presença de diversos foliões Crédito: O Povo

Neste último dia de Carnaval, o polo da Mocinha, bastante conhecido por seus finais de semanas regados de muito samba, recebeu o bloco Num Ispaia Senão Ienche, para encerrar os festejos carnavalescos de 2024. No repertório, as tradicionais marchinhas da época são as mais tocadas, o bloco também anima os foliões que passam pelo local com suas fantasias e muitos confetes. Embora tenha a presença de muitos jovens, é o público com mais idade que aproveita a folia. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Muitos foliões marcaram presença com diversas fantasias divertidas e alegres. Era o caso da dentista, Giovana Teixeira Nunes de 52 anos que escolheu a fantasia de Marge Simpson para esse último dia de festa. Para ela, a alegria que existe no polo da Mocinha é único.

“O Carnaval é isso, felicidade, imaginação e realização. As músicas possuem uma energia sem igual. A cara do Carnaval de Fortaleza é isso, une todo mundo”, declara a dentista, que desde sexta-feira aproveita os festejos no polo.

Grupo de amigos resolveram escolher a fantasia do famoso "cachorro caramelo" Crédito: O Povo Um pouco mais à frente, próximo ao restaurante Teresa e Jorge, bastante conhecido na Capital cearense, o grupo de amigos do professor universitário Germano Carvalho, resolveram escolher a fantasia do famoso “cachorro caramelo“. “O caramelo é um ícone nacional, não tinha como nossa fantasia não ser sobre ele. Somos em dez pessoas e todos estamos assim”, declara o professor. “O Carnaval de Fortaleza é bem diversificado, tem muitas alternativas, muitas opções e o público é muito bom. Aqui na Mocinha encontramos tudo isso, tem das marchinhas até o hit macetando da Ivete”, pontua Germano. Rosilda Costa Barbalta de 62 anos, comemora os festejos de Carnaval no Polo da Mocinha Crédito: O Povo

Play

Fazendo do polo uma tradição carnavalesca, a professora aposentada Rosilda Costa Barbalta, de 62 anos, conta que essa época do ano é sempre de celebração pois conheceu seu falecido marido no Carnaval. “Eu adoro Carnaval, conheci o amor da minha vida nesse período e vivemos nossa história de amor por 40 anos. Ele se foi há três anos e agora eu estou aqui celebrando por ele, junto com minha família”, declara emocionada a professora. Para ela o Carnaval significa alegria, celebração e continuidade. “Sempre venho na Mocinha e aqui a diversidade fala mais alto. É um público bem dinâmico, alegre e que não deixa espaço para o preconceito. Do jeito que o Carnaval tem que ser”, expõe Rosilda.

Maria Fernanda Melo de 17 anos e o irmão Gabriel de 10 anos, vieram do Pará curtir o Carnaval em Fortaleza Crédito: O Povo Curtindo as belezas do Ceará, Maria Fernanda Melo, de 17 anos, veio do Pará curtir o Carnaval em Fortaleza. A jovem, que compareceu ao polo da Mocinha acompanhada da família, revela que é a primeira vez de todos em um bloquinho carnavalesco. “É a primeira vez que a gente está vindo aqui, e também é nosso primeiro contato com um bloquinho de Carnaval. Estamos adorando, é um ambiente bem tranquilo para curtir com a família”, relata Maria Fernanda.