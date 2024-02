Irmãs vendem dindin alcoólico com mascote na Praça da Gentilândia

As irmãs Iara Cássia, 25, e Maria Eduarda, 18, aproveitaram o Carnaval para vender dindins alcoólicos nesta segunda-feira, 12, na praça da Gentilândia, no Benfica. O empreendimento das duas era o único com uma mascote: a cadela Michonne.

Enquanto os foliões curtiam na praça ao som de Lorena Lyse e Banda, Michonne estava deitada vendo o movimento e se hidratando. “É a primeira vez que a trazemos, por causa do calor, decidimos trazê-la para tomar um vento”, explica Iara, que é formada em Estética. Maria Eduarda por sua vez, acabou de sair do Ensino Médio.

“A Michonne está gostando muito, porque ela é simpática e gosta de gente. As pessoas até sentem um pouco de medo, por ela ter o porte grande, mas ela é muito tranquila e carinhosa”, conta a mais velha. Michonne é da raça labrador retriever, conhecida por ser amigável e calma.