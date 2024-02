Aterrinho atrai público com "trajes leves" após dia de sol e calor em Fortaleza

O terceiro dia de Carnaval marcou o retorno do clima quente em Fortaleza. Sob forte sol, os foliões encheram a Praia de Iracema nesta segunda-feira, 12, e ainda aproveitaram para prestigiar a programação carnavalesca no Aterrinho - iniciada no fim da tarde.

Para fugir do calor, a maior parte do público presente utilizou roupas leves e preferiu não investir tanto em fantasias mais trabalhadas - marca registrada do período.

Dois dos poucos fantasiados no local foram os amigos Leonardo Alencar, 34, e Júlia Soares, 27, que apostaram na personificação do ‘Mestre Ensinador’, originário de uma brincadeira de gnomo popular entre usuários das redes sociais Instagram e TikTok.