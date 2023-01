Pré-Carnaval em Fortaleza: Confira programação no fim de semana

Em mais um fim de semana de Pré-Carnaval, Fortaleza conta com carnaval de rua, shows e baile infantil

Na memória de turistas e fortalezenses, a avenida Monsenhor Tabosa era sinônimo de comércio e prosperidade. Com a pandemia, a rua, nas redondezas do Centro Cultural Dragão do Mar e da Praia de Iracema, esteve mais esvaziada e por vezes irreconhecível. Resistente a este cenário, alguns bares e casas de shows, à exemplo da Arena Iracema, que neste ano fez a Monsenhor Tabosa “carnavalizar”.

Do Samba de Rua, na última semana, ao pré carnaval da Arena Iracema, a rua é tomada por foliões. Essa é a proposta do Arena Iracema, que nesta edição engata três projetos: o “Pré da Arena”, o “Samba lá na Rua” e se prepara para o Carnaval.



“A ideia é trazer um ciclo carnavalesco com qualidade musical, ótimo atendimento de bares, conforto e segurança ao público que quer curtir essa época festiva sem passar perrengue”, define o organizador do evento, Paulo Carvalho.



“Nosso maior desafio é viabilizar tudo isso financeiramente. Falta apoio financeiro, mas mesmo assim estamos aqui tentando fazer o nosso melhor. Nós fazemos isso pelo nosso público e pela região da Monsenhor Tabosa que nos acolheu muito bem desde 2019, que foi quando começamos”, rememora ele. Diante da concorrência com os pré-carnavais da cidade, nesta edição adotaram cortesia para 50% do público e colheram os frutos da decisão.



“A procura foi tão grande que até travou a plataforma que gerencia os ingressos. Gerou um pouco de chateação nas pessoas que não conseguiram as cortesias, mas temos limite de público”, pontua Paulo. A promessa é de casa lotada e festa garantida.

Festa na Arena de Iracema

Atrações são Bandarena, Banda Bode Beat, DJS Morr e Igor Wolf e DJ Dino.

Quando: sábado, 28, às 16 horas

Onde: Arena Iracema (Monsenhor Tabosa, 388).

Instagram: @arenairacema

Pré-Carnaval da Prefeitura de Fortaleza





Praça Do Ferreira

Onde: Rua Floriano Peixoto, Centro

Quando: sexta, 27, Bloco do Prazer (18 horas) e Luxo da Aldeia (20 horas) e sábado, 28, Bloco do Prazer (18 horas e Samba Vadio (20 horas)

Mercado Dos Pinhões

Onde: Praça Visconde de Pelotas, s/n (Centro)

Quando: sexta, 27, DJs Patifaria (19 horas) e Dujambu (20 horas). Sábado, 28, Bloco Mambembe (17 horas), DJ Tome Batom Vermelho (19 horas) e Iracema Bode Beat (20h30min)

Mocinha

Onde: Rua Padre Climério, 140 – Meireles

Datas: sábado, 28 de janeiro, Bloco Num Ispaia Senão Lenche, às 18 horas

Aterro/Aterrinho Praia De Iracema

Cortejo de baterias de samba saindo do antigo

Boteco Praia até o Aterrinho da Praia de Iracema

Quando: sábado, 28 de janeiro, de 16h às 22 horas

Benfica

Onde: Rua João Gentil – Benfica

Quando: sábado, 28, Luiz da Viola (18 horas) e Yane Caracas (20 horas). Domingo, 29, às Grupo DFT (10 horas), DJ Tome Batom Vermelho (11 horas), Alan Morais e os Doidos da Asa/Sanatório (12 horas) e Transacionais (14h30min)

Barra Do Ceará (Marco Zero)

Onde: Av. Radialista José Lima Verde

Datas: sábado, 28 de janeiro, das 16h às 20 horas, Jéssica Amora e Jean Dumond

Polo Dos Queijos (Raimundo Dos Queijos)

Onde: próximo à Rua General Bezerril, 151 – Centro

Quando: domingo, 29 de janeiro, de 10h às 16 horas, com Roda de Bamba, Cris Malagueta e Nosso Samba

Parque Raquel De Queiroz

Quando: Avenida Gov. Parsifal Barroso (Presidente Kennedy)

Onde: sábado, 28 de janeiro, Tia Alê Alegria (17 horas) e Diana Franco e Banda (19 horas)

Passeio Público (Praça Dos Mártires)

Onde: Rua Dr. João Moreira – Centro

Quando: domingo, 29 de janeiro, de 9h às 12 horas

Baile do Pra Quem Gosta É Bom

Repertório em homenagem a Gal Costa

Quando: domingo, 29, às 10 horas

Onde: Praça Waldemar Falcão (R. Floriano Peixoto, s/n)

Aberto ao público

Experimento para o Carnaval no Gandaia

Atrações: Super Banda, Quartinho (Duda Quinderé e Jorge Quental), DJ Set Deivid Mota e Zito Maia

Quando: sexta, 27, às 22 horas

Onde: Gandaia Club (R. Dragão do Mar, 72 – Praia de Iracema)

Quanto: R$10 a R$20, ingressos via site www.events.vipme.com.br

Deu Liga com Xand Avião

As principais atrações do dia são Xand Avião, Henrique e Juliano e Avinne Vinny.

Quando: sábado, 28, a partir das 20 horas

Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 – Moura Brasil)

Quanto: de R$150 (meia entrada) a R$840 (inteira e open bar)

Bloquinho Goxtoso na Rua

Atrações: Jessik e DJ Tai em Trio elétrico

Quando: 29/01, de 16h às 23h

Onde: Rua José Avelino, 760, Praia de Iracema

Gratuito

Bloco Sivozinha Folia

Atrações são Mundo da Jujuba e Alê-Grando.

Quando: domingo, 29, das 8h30 às 12h00

Onde: Casa de José de Alencar (Av. Washington Soares, 6055 – José de Alencar)

Mais informações com @clubedasivozinha (Instagram)

Fone: (85) 3366-9276 (fone/whatsapp)

