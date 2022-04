Marido de Mayara Lima cobra resposta sobre rompimento de fantasia

Mayara Lima, princesa da Paraíso da Tuiuti, ficou com a genitália à mostra após a parte inferior da fantasia romper durante o desfile na Sapucai, no Rio de Janeiro

Mayara Lima, princesa da Paraíso da Tuiuti, passou por uma situação constrangedora durante sua apresentação na Marquês de Sapucaí. Em frente ao primeiro módulo de jurados, a parte inferior da fantasia da passista rompeu e parte de sua genitália ficou à mostra.

Após o imprevisto, tanto Mayara quanto o marido, Renan Marins, que é vice-presidente da Unidos de São Cristovão e diretor de barracão da mesma escola, buscam respostas sobre a falha com os responsáveis pela confecção da roupa.

Ao perceber o que tinha acontecido, a passista tentou cobrir sua genitália com as mãos e seguiu sambando. Auxiliares na lateral do desfile vestiram-na com uma calcinha provisória, para que ela pudesse dar seguimento à apresentação.

Segundo uma integrante da escola ouvida pelo G1, a fantasia já contava com problemas nas amarrações e nas sandálias desde o momento em que Mayara começou a vesti-la. Ainda segundo o jornal, Marins teria dado apoio à esposa, mas mandou apurar o que ocorreu.

O que pode ter causado o rompimento da fantasia de Mayara Lima?

A principal hipótese é de que a fantasia possa ter arrebentado no recuo de bateria, já que a roupa não passou pelos últimos ajustes. A possibilidade de sabotagem, por enquanto, não é cogitada.

Mayara chegou atrasada ao local do desfile e não conseguiu entrar com os ritmistas no Setor 1. Ela só chegou à Sapucaí quando a bateria já estava voltando do Setor 2 para entrar no recuo.

Apesar do nervosismo, a sambista usou o tempo para terminar de se arrumar e se acalmar. Devido à pressa, sua fantasia não passou pelos últimos ajustes, o que pode ter ocasionado o rompimento.

O que disse Mayara Lima?

Em suas redes sociais, Mayara mostrou-se positiva apesar do contratempo. "Mesmo com todos os imprevistos eu não tenho palavras para descrever a emoção que foi entrar ontem na Sapucaí pela Paraíso da Tuiuti. Nossa escola estava muito linda, comunidade em peso cantando o nosso samba e isso vale mais! Obrigada a todos que vibraram junto", escreveu a passista em uma postagem no Instagram.

