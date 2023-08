Daniel Groove recria obra de Luiz Gonzaga na Estação das Artes

Propondo ligações entre o contemporâneo popular e a obra do rei do baião, Daniel Groove estreia show "Evocando Gonzaga" no sábado, 5

Luiz Gonzaga (1912-1989) é uma das figuras com maior impacto no imaginário da cultura brasileira. Popular e atemporal, o artista é referenciado dos versos "Eu agradeço ao povo brasileiro/ Norte, Centro, Sul, inteiro/ Onde reinou o baião" — da canção "You Don't Know Me", de Caetano Veloso, gravada em Londres nos anos 1970 — aos samples e remixes do DJ Luiz Poderoso Chefão e do DJ Dyamante que se popularizaram como "trends" recentes no TikTok. Apostando na amplitude de gêneros e sonoridades que bebem da fonte do Rei do Baião, o cantor e músico cearense Daniel Groove estreia neste sábado, 5, o show "Evocando Gonzaga", que traz releituras pessoais e diversas da obra de Gonzagão.

O projeto musical tem gênese, de certa forma, com o próprio Groove. "Costumo dizer que as influências mais importantes para um artista são essas que estão nas memórias afetivas, que vêm a partir da vivência na infância e do que você ouve até de maneira passiva", inicia. "Isso é muito importante na construção do meu trabalho e Luiz Gonzaga é figura central", atesta.

"Lembro de diversas reuniões familiares com meus avós e meus pais ouvindo os duetos clássicos do Luiz Gonzaga com a Gal Costa, de estar viajando com meus pais ouvindo coisas do sertão e vendo a paisagem", segue.

Em homenagem a Luiz Gonzaga

A semente afetiva já estava plantada a partir dali, mas ela se concretizou décadas depois, quando Groove, já artista, morava em São Paulo. O cearense recebeu de uma festa a "encomenda" de um projeto musical em homenagem a Luiz Gonzaga. "Eu, que vim do rock e do pop, pela primeira vez pude me debruçar sobre as canções dele de maneira profissional. Foi gostoso ouvir tudo isso estando longe de casa", recupera.

O projeto foi bem sucedido e chegou a circular por casas de espetáculos da capital paulista no começo dos anos 2010. Agora, retomado e aprofundado, estreia em Fortaleza. "Pude repaginar essa primeira pesquisa que fiz, me aprofundar mais e trazer questões e versões mais pessoais", destaca Daniel.