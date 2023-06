Animação ‘Guerreiros da Amazônia’ completa 25 anos com livro em inglês

"Guerreiros da Amazônia" narra a saga de jovens com superpoderes que combatem a devastação da Amazônia; trilogia de animação infanto-juvenil completa 25 anos

Com estreia exclusiva em Fortaleza, a animação brasileira “Guerreiros da Amazônia” irá ganhar uma publicação traduzida para o inglês em comemoração aos seus 25 anos de lançamento.

Nesta quinta-feira, 22, das 19 horas às 21 horas, o autor Ronaldo Barcelos lança a edição especial em volume único em português e três livros em volumes separados em inglês.

“Amazon Warriors”, assim intitulada a versão internacional, é o resultado de um convite da Casa de Cultura Inglesa Fortaleza, da qual Ronaldo é aluno, que traduziu as obras para o inglês e, agora, usa os livros como material pedagógico nas aulas-piloto desenvolvidas pela escola de idiomas da Capital.

Ronaldo Barcelos, defensor da causa ambiental, conta que durante os 25 anos da obra teve a oportunidade de viajar e falar sobre a Amazônia em vários lugares.

“Meu sentimentos é de gratidão. A versão em inglês é um sonho. Agora é mais fácil levar o projeto para o exterior. Mostrar às pessoas de fora uma outra Amazônia, desmistificar o que elas ainda pensam”, relata.

Guerreiros da Amazônia: conheça a animação

A trilogia é ambientada na Amazônia brasileira e narra a saga de jovens com superpoderes com a grande missão de combater a devastação da maior floresta tropical do mundo.

A obra oferece recursos visuais através de QR Code que direciona para o site, onde o público tem acesso completo a fotos, vídeos e download gratuito dos livros em e-book.

No canal do YouTube da trilogia, dezenas de animações também estão disponíveis gratuitamente.

