Documentário sobre Andre Matos é exibido na sexta, 26, no Dragão

A segunda parte do documentário “Andre Matos: Maestro do Rock” será exibida nesta sexta-feira, 26, no Cinema Dragão, a partir das 18 horas. O diretor e produtor do documentário, Anderson Bellini, estará em Fortaleza acompanhando a exibição e participará de uma roda de conversa logo após a exibição.

A sequência do longa lançado em 2021 deve abordar mais aspectos da vida pessoal de Andre, sobretudo sua mudança para a Alemanha e o projeto pop Virgo, no qual desenvolveu em parceria com o renomado músico e produtor alemão Sascha Paeth. De acordo com a produção, o segundo filme da série também conta em detalhes a trajetória de Andre na banda Angra, desde o surgimento até a separação, além de resgatar materiais inéditos dele com a família. O foco será nos anos de 1991 até 1999 na vida do músico.

O documentário vem sendo produzido desde de 2020 e é dividido em quatro episódios. O primeiro deles estreou no Theatro Municipal de São Paulo em 14 de setembro de 2021, dia em que Andre faria 50 anos. A primeira parte está disponível para venda em DVD e, após uma parceria firmada com a produtora O2 Filmes, também pode ser visto nas plataformas de streaming. Ainda não há detalhes em relação às datas de exibição das partes três e quatro.

Andre Matos, vocalista e músico multi-instrumentista brasileiro, é famoso por ter formado algumas das principais bandas de heavy metal do Brasil: Viper, Angra e Shaman. Ele também ganhou renome internacional e realizou grandes parcerias envolvendo projetos como o próprio Virgo, Symfonia e Avantasia. Paulista de formação erudita, Andre Coelho Matos faleceu em junho de 2019, em decorrencia de um ataque cardíaco.

A exibição de “Andre Matos: Maestro do Rock” em Fortaleza será em única sessão. A exibição será seguida por uma roda de conversa com o diretor e produtor do longa, Anderson Bellini. Ele apresenta detalhes e curiosidades envolvendo a produção, além de responder perguntas do público.

Gustavo Queiroz escreve para o site Detector de Metal

Exibição “Andre Matos: Maestro do Rock”

Onde: Cinema do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quando: sexta-feira, 26, às 18 horas

sexta-feira, 26, às 18 horas Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Ingressos no Ingresso.com e na bilheteria do cinema

R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Ingressos no Ingresso.com e na bilheteria do cinema Mais informações: www.dragaodomar.org.br

