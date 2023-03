Loja Sonoro Discos anuncia fechamento e descontos de até 30%

Em publicação compartilhada nas redes sociais nesta quinta-feira, 23, a loja de discos de vinil Sonoro Discos & ETC anunciou fechamento do estabelecimento físico

Nas redes sociais, a Sonoro Discos & ETC, que fica no Benfica, anunciou o fechamento da loja física. Especializado na venda de discos de vinil novos e usados, o estabelecimento funcionou no endereço durante três anos e quatro meses. As atividades encerram oficialmente no sábado, 25. A Sonoro Discos seguirá funcionando como loja virtual e participando de feiras de vinil.



Para os últimos dias de funcionamento, a Sonora Discos & ETC promove uma promoção geral válida somente para compras na loja física. Os descontos são de até 30% em todos itens, à exceção das cervejas artesanais.

Para pagamento no dinheiro ou Pix, o desconto será o máximo, 30%. Para compras no crédito ou à vista, o desconto é de 20%. Finalmente, é possível parcelar em até três vezes sem juros com 10% de desconto.

A iniciativa existe desde 2015, quando foi criada no formato ao qual justamente voltará, funcionando virtualmente e de modo itinerante. Além da venda de vinis, a loja também promovia eventos e ofertava aos clientes as bebidas artesanais e blusas com estampas ligadas à música e às artes.

Sonoro Discos & ETC

Quando: funcionamento até sábado, 25; durante a semana, de 13 às 20 horas, no sábado, de 10 às 20 horas

Onde: rua Padre Miguelinho, 1500, Benfica (em frente ao Pitombeira Bar)

Promoções de até 30% de desconto em toda a loja (à exceção das cervejas)

Mais informações: @sonorodiscos

