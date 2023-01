Gratuito: Ocupação Boca de Cena realiza programação cultural no Benfica

Apresentações de circo, dança, teatro, música, literatura, artes visuais e muito mais complementam a programação artística e cultural que irá ocorrer no Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno, no bairro Benfica. Marcado para acontecer na sexta-feira, 27, a partir das 19 horas, o evento é realizado pela Ocupação Boca de Cena, projeto cearense de promoção e produção de atividades multi-artísticas de mulheres e pessoas LGBTQIAP+.

Os diversos espaços do Teatro serão ocupados pelo projeto que irá levar espetáculos de dança, exibições de filmes, intervenções e apresentações musicais. No espaço Por Elise, a artista Cigana realiza uma ação visual com grafites e lambes. Na sala Gracinha Soares, será exibido "Eu Não Caibo Mais em Mim", a partir das 19 horas. No mesmo horário, a videoperformance "150.000", de Bruna Pessoa, será exibido no espaço “Um corredor chamado desejo”.

No palco principal do Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno, Gabi Rojas apresenta o espetáculo "A Conquista do Ar", às 19h20min. Em seguida, Ana Paula Prudêncio sobe ao palco com "Luzia". E, às 20h30min, será a vez de Gil Rodriguês com "Pluma Feito Aço".

No estacionamento, a música ficará por conta de DJ Loba, além da apresentação de Bufa Ludomira Silva de Maruska Ribeiro. Na ocasião, também haverá feirinha de artesanato com empreendedores locais.

Confira a programação completa:

Espaço “Por Elise”

19 às 21 horas: Ação interventiva visual (lambes e grafite) com Cigana

19 às 21 horas: Exibição "Eu Não Caibo Mais em Mim", de Débora Santos, Joaquina Carlos, Juliana Tavares e Tamara Lopes

19 às 21 horas: Exibição da videoperformance "150.000", de Bruna Pessoa

19h20min: Espetáculo "A Conquista do Ar", de Gabi Rojas

20 horas: Espetáculo "Luzia", de Ana Paula Prudêncio

20h30min: Espetáculo "Pluma Feito Aço", de Gil Rodriguês

19 às 21 horas: Discotecagem com DJ Loba

20h30min: Apresentação com Bufa Ludomira Silva de Maruska Ribeiro

19 às 21 horas: Feirinha com empreendedoras artistas de Fortaleza

Ocupação Boca de Cena

Quando: sexta-feira, 27, de 19 horas às 21 horas

Onde: Teatro Universitário Paschoal Carlos Magno (avenida da Universidade, 2210 - Benfica)

Mais informações: no Instagram @bocadecena____

Gratuito



