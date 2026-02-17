Morre Robert Duvall, de "O Poderoso Chefão", aos 95 anos

Ator imortalizou o personagem Tom Hagen na franquia dirigida por Francis Ford Coppola. Suas atuações lhe renderam um Oscar e outras seis indicações ao prêmio máximo de Hollywood.Robert Duvall, o ator americano vencedor do Oscar e conhecido por filmes marcantes como O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, morreu aos 95 anos. A morte foi anunciada por sua esposa, Luciana Duvall. "Ontem [15/02] nos despedimos do meu amado marido, amigo querido e um dos maiores atores de nosso tempo. Bob faleceu pacificamente em casa", escreveu ela. "Em cada um de seus muitos papéis, Bob entregou tudo aos seus personagens e à verdade do espírito humano que eles representavam. Ao fazer isso, ele deixa algo duradouro e inesquecível para todos nós", acrescentou Luciana Duvall. Filho de almirante e atriz Duvall, filho de um almirante da Marinha e de uma atriz amadora, cresceu em Annapolis, no estado americano de Maryland. Depois de se formar na universidade de Principia e servir no Exército dos EUA, mudou‑se para Nova York. Trabalhou em diversas produções de televisão e chamou atenção mesmo em papéis pequenos, incluindo sua estreia no cinema como Boo Radley em O Sol é para Todos. Um Oscar e sete indicações Duvall venceu o Oscar de melhor ator em 1983 por sua interpretação de um cantor country decadente em A Força do Carinho. Ele recebeu outras seis indicações ao prêmio. Entre seus personagens mais memoráveis estão o discreto e leal Tom Hagen nos dois primeiros filmes de O Poderoso Chefão, e o tenente‑coronel William Kilgore, obcecado pela guerra, no épico vietnamita Apocalypse Now. No filme, ele aparece por poucos minutos, mas quase rouba a cena. Os três longas foram dirigidos por Francis Ford Coppola. Duvall era conhecido pelo jeito direto e pela enorme produtividade. Ao longo de seis décadas de carreira, brilhou tanto em papéis principais quanto coadjuvantes, antes de também se tornar diretor. gq /ra(DW, AFP, Reuters)