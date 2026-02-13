Netflix, Prime e HBO Max : as estreias da semana (09/02 a 15/02)O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (09/02 a 15/02)
O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.
Com destaque para a estreia dos filmes “Salve Geral: Irmandade” e "Pandemia: A Guerra Final" confira as opções que foram lançadas esta semana!
Netflix
Durante uma onda de violência sem precedentes em São Paulo, uma advogada ligada ao crime precisa fazer um acordo com a polícia para resgatar a sobrinha sequestrada.
Prime Video
John Wood deixou os pedaços de uma civilização destruída para trás, para voltar às suas raízes na floresta, depois que uma pandemia de vírus atingiu o mundo.
Clique aqui para ver o trailer
Confira todos os lançamentos no streaming da semana (09/02 a 15/02)
Netflix
- Matter of Time
- Katt Williams: The Last Report
- Esta Sou Eu
- Motorvalley – Temporada 1
- ER: Plantão Médico
- Puella Magi Madoka Magica Side Story
- Salve Geral: Irmandade
- Filhos do Chumbo – Temporada 1
- Por Trás da Névoa – Temporada 2
- Casamento às Cegas – Temporada 10
- De Belfast ao Paraíso – Temporada 1
- Mistério de Um Milhão de Seguidores – Temporada 1
- O Grande Hotel Budapeste
- A Crônica Francesa
- Viagem a Darjeeling
- Os Cantores
- Joe e a Viagem de Carro
- A Cela dos Milagres
- A Arte de Sarah
- O Museu da Inocência – Temporada 1
- Contra o Tempo
Prime Video
- Pandemia: A Guerra Final
- Detetive Alex Cross — Temporada 2
- Love Me Love Me
- Os Caras Malvados 2
- Juntos
HBO Max
- Dona Beja —Episódios 6-10
- Primal — Temporada 3
- O Mundo Maravilhosamente Estranho de Gumball — Temporada 2
- The Golden Boy: Oscar de la Hoya — Temporada 3
- Looney Tunes: Simplificando os Esportes — Temporada 2
- Quem Contratou o Assassino?
- Chapolin Colorado — Temporada 4
- 4 Mulheres e 1 Marido — Temporada 13
- The Pitt — Temporada 2
- Rivalidade Ardente — Temporada 1
- Vizinhos — Temporada 1
- Olho Por Olho
- Feras no Jardim
- Férias Forçadas
- Esquece Isso — Temporada 3
- Como Água para Chocolate — Temporada 2
- Industry — Temporada 4
Disney+
- Cirurgias e Artimanhas — Temporada 2
- Me Conte Mentiras — Temporada 3
- The Beauty: Lindos de Morrer — Temporada 1