Netflix, Prime e HBO Max : as estreias da semana (09/02 a 15/02)

O Vida&Arte selecionou filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como HBO Max, Netflix, Disney+ e Prime Video (09/02 a 15/02)

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias.

Com destaque para a estreia dos filmes “Salve Geral: Irmandade” e "Pandemia: A Guerra Final" confira as opções que foram lançadas esta semana!