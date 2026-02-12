Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Britney Spears vende direitos de toda sua discografia, diz site

Acordo com a Primary Wave inclui o fenômeno "...Baby One More Time", disco de estreia de Britney Spears que superou a marca de 30 milhões de cópias em todo o mundo
A estrela pop Britney Spears acaba de realizar uma das maiores movimentações financeiras de sua carreira. De acordo com informações obtidas pelo portal norte-americano TMZ, a cantora finalizou a venda integral dos direitos de seu catálogo musical para a editora Primary Wave.

A transação, assinada discretamente no final de dezembro de 2025, coloca Britney no centro de um mercado bilionário de ativos intelectuais.

O peso do fenômeno "...Baby One More Time", de Britney Spears

Um dos pontos altos da negociação é a inclusão das faixas de seu álbum de estreia, "...Baby One More Time" (1999). Considerado um dos discos mais bem-sucedidos da história da música, o álbum acumula vendas estimadas entre 25 e 30 milhões de cópias mundialmente.

Ao incluir a estrela do pop no acordo, a Primary Wave passa a gerir os direitos de licenciamento e royalties de um dos ativos mais valiosos da indústria fonográfica.

Valores e referências de mercado

Embora o montante exato não tenha sido revelado nos documentos legais acessados pelo TMZ, fontes do setor classificam o negócio como "histórico". Analistas estimam que o valor esteja na casa dos US$ 200 milhões, uma cifra que ecoa a venda do catálogo de Justin Bieber para a Hipgnosis em 2023.

Além do disco de estreia, hits globais como "Toxic", "Gimme More" e "Oops!... I Did It Again" agora fazem parte do portfólio da editora, que já administra legados de nomes como Whitney Houston e Bob Marley.

Britney Spears: Vida pessoal e novos ares

O TMZ destaca que a artista está "extremamente feliz" com a conclusão do negócio. Após anos sob uma rigorosa tutela judicial, a venda simboliza uma nova etapa de independência financeira.

Britney tem aproveitado o momento para celebrar com seus filhos e familiares, mantendo-se afastada dos palcos enquanto consolida sua posição como uma das empresárias mais poderosas do entretenimento.

A Primary Wave e os representantes de Spears ainda não emitiram notas oficiais, mas a movimentação já é vista como um marco para a valorização de catálogos de artistas dos anos 2000.

