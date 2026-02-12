Britney Spears vende direitos de toda sua discografia, diz site

Britney Spears cede direitos de todas suas músicas, revela site / Crédito: Capa do álbum "...Baby One More Time" (1999)/ Gravadora Jive Records/ Divulgação

A estrela pop Britney Spears acaba de realizar uma das maiores movimentações financeiras de sua carreira. De acordo com informações obtidas pelo portal norte-americano TMZ, a cantora finalizou a venda integral dos direitos de seu catálogo musical para a editora Primary Wave. A transação, assinada discretamente no final de dezembro de 2025, coloca Britney no centro de um mercado bilionário de ativos intelectuais.



O peso do fenômeno "...Baby One More Time", de Britney Spears

Um dos pontos altos da negociação é a inclusão das faixas de seu álbum de estreia, "...Baby One More Time" (1999). Considerado um dos discos mais bem-sucedidos da história da música, o álbum acumula vendas estimadas entre 25 e 30 milhões de cópias mundialmente.

Ao incluir a estrela do pop no acordo, a Primary Wave passa a gerir os direitos de licenciamento e royalties de um dos ativos mais valiosos da indústria fonográfica. Valores e referências de mercado

Embora o montante exato não tenha sido revelado nos documentos legais acessados pelo TMZ, fontes do setor classificam o negócio como "histórico". Analistas estimam que o valor esteja na casa dos US$ 200 milhões, uma cifra que ecoa a venda do catálogo de Justin Bieber para a Hipgnosis em 2023.

