Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 30/01/2026

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 30 de janeiro de 2026 (30/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Descendentes 3" é um longa-metragem dirigido por Bill Purple.
Mal, Evie, Carlos e Jay voltam à Ilha Proibida com o intuito de convidar novos descendentes para viverem em Auradon. Quando a barreira mágica que protege a ilha é rompida, eles devem impedir que o local seja destruído.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Descendentes 3
- Quando: hoje, sexta, 30 de janeiro de 2026 (30/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo