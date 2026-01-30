Baco Exu do Blues traz a Fortaleza show da sua nova turnê

O rapper baiano Baco Exu do Blues traz show do álbum 'Hasos' a Fortaleza em agosto

No dia 14 de agosto, uma sexta-feira, Baco Exu do Blues traz seu quarto álbum de estúdio a Fortaleza. Lançado em novembro de 2025, a turnê "Hasos" terá início em março deste ano e começa por Salvador, terra do artista.

