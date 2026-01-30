Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Baco Exu do Blues traz a Fortaleza show da sua nova turnê

O rapper baiano Baco Exu do Blues traz show do álbum 'Hasos' a Fortaleza em agosto
No dia 14 de agosto, uma sexta-feira, Baco Exu do Blues traz seu quarto álbum de estúdio a Fortaleza. Lançado em novembro de 2025, a turnê "Hasos" terá início em março deste ano e começa por Salvador, terra do artista.

Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

O título do álbum faz alusão à abreviação de "Humilitas occidit superbiam" ("H-AS OS"). A frase em latim quer dizer "A humildade mata o orgulho".

Com 18 faixas, entre interlúdios e canções, "Hasos" traz participações de Vanessa da Mata, Teto, Zeca Veloso, Sued Nunes, Joyce Alane, Mirella Costa, Ivyson e Carol Biazin.

No álbum, Baco reflete sobre sua existência e expõe vulnerabilidades passeando por gêneros como soul e rap e tocando em temas como solidão, romance e autoestima.

Baco Exu do Blues em Fortaleza

  • Quando: sexta-feira, 14 de agosto, às 20 horas
  • Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
  • Quanto: entre R$ 80 e R$ 140 via Sympla

