Baco Exu do Blues traz a Fortaleza show da sua nova turnê

Baco Exu do Blues traz a Fortaleza show da sua nova turnêO rapper baiano Baco Exu do Blues traz show do álbum 'Hasos' a Fortaleza em agosto
No dia 14 de agosto, uma sexta-feira, Baco Exu do Blues traz seu quarto álbum de estúdio a Fortaleza. Lançado em novembro de 2025, a turnê "Hasos" terá início em março deste ano e começa por Salvador, terra do artista.
O título do álbum faz alusão à abreviação de "Humilitas occidit superbiam" ("H-AS OS"). A frase em latim quer dizer "A humildade mata o orgulho".
Com 18 faixas, entre interlúdios e canções, "Hasos" traz participações de Vanessa da Mata, Teto, Zeca Veloso, Sued Nunes, Joyce Alane, Mirella Costa, Ivyson e Carol Biazin.
No álbum, Baco reflete sobre sua existência e expõe vulnerabilidades passeando por gêneros como soul e rap e tocando em temas como solidão, romance e autoestima.
Baco Exu do Blues em Fortaleza
- Quando: sexta-feira, 14 de agosto, às 20 horas
- Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)
- Quanto: entre R$ 80 e R$ 140 via Sympla