Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 29/01/2026

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 29 de janeiro de 2026 (29/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Livro do Amor" é um longa-metragem dirigido por Bill Purple.



Se sentindo incapaz de lidar com a dor de perder sua esposa recentemente, um arquiteto decide fazer amizade com uma menina introvertida e concorda em ajudá-la a construir uma jangada para atravessar o Atlântico.