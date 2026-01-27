Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 27/01/2026

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 27 de janeiro de 2026 (27/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 27 de janeiro de 2026 (27/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Peter Pan" é um longa-metragem dirigido por Joe Wright.



Peter é um menino travesso de 12 anos que vive em um sombrio orfanato em Londres. Em uma noite inacreditável, Peter é levado do orfanato a um mundo fantástico de piratas, guerreiros e fadas, chamado Terra do Nunca. Lá, ele vive aventuras incríveis enquanto tenta descobrir o segredo de sua mãe, que o deixou no orfanato há tanto tempo. Na companhia da guerreira Princesa Tigrinha e do novo amigo Capitão Gancho, Peter deve derrotar o cruel pirata Barba Negra e se tornar o herói da Terra do Nunca.