Temperatura Máxima hoje (25/01/26); filme de domingo na TV Globo

O filme "A Guerra Do Amanhã" será exibido neste domingo,25 de janeiro 2026, às 13 horas, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo / Crédito: Prime Video/ Divulgação

Um filme de ação será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 25 de janeiro 2026, às 12h55min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "A Guerra Do Amanhã". SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Um homem de família é convocado para lutar numa guerra futura onde o destino da humanidade depende da sua capacidade de enfrentar o passado.