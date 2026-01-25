Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (25/01/26); filme de domingo na TV Globo

O filme "A Guerra Do Amanhã" será exibido neste domingo,25 de janeiro 2026, às 13 horas, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Carolina Passos
Um filme de ação será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 25 de janeiro 2026, às 12h55min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "A Guerra Do Amanhã".

Um homem de família é convocado para lutar numa guerra futura onde o destino da humanidade depende da sua capacidade de enfrentar o passado.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 25

  • A Guerra Do Amanhã
  • Quando: hoje, domingo, 25 de janeiro 2026 (25/01/26), às 13 horas
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

