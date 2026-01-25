Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (25/01/26), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (25/01) será exibido "Operação Hunt", que vai ao ar logo após o "Big Brother Brasil 26", com início previsto para as 23h50min, na TV Globo
Autor Carolina Passos
Tipo Notícia

Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (25/01/26), na TV Globo, a partir das 23h50min (horário de Brasília). O filme da vez é “Operação Hunt”.

A suspeita de um espião norte-coreano infiltrado no serviço secreto Coréia do Sul gera desconfiança e coloca em risco a vida do presidente. Dois agentes rivais tentarão descobrir a verdade por trás de traições e conspirações. Baseado em eventos reais.

Filme do Domingo Maior hoje 25/01/26: Ficha Técnica 

  • Título Original: Hunt
  • Ano de Produção: 2022
  • Direção: Lee Jung-Jae
  • Elenco: Lee Jung-Jae, Bruno Urco, Hye-Jin Jeon, Renan Takenouchi, Jung Woo-Sung, Mauricio Duarte, Heo Sung-Tae, Aline Esteves 
  • Classe:  ação

Filme do Domingo Maior hoje, 25: que horas e onde vai passar

  • Operação Hunt
  • Quando: 23h50min, madrugada deste domingo, 25 de dezembro de 2026 (25/01/2026)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming

