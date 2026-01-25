Domingo Maior: qual filme passa hoje (25/01/26), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (25/01/26), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (25/01) será exibido "Operação Hunt", que vai ao ar logo após o "Big Brother Brasil 26", com início previsto para as 23h50min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (25/01/26), na TV Globo, a partir das 23h50min (horário de Brasília). O filme da vez é “Operação Hunt”.
A suspeita de um espião norte-coreano infiltrado no serviço secreto Coréia do Sul gera desconfiança e coloca em risco a vida do presidente. Dois agentes rivais tentarão descobrir a verdade por trás de traições e conspirações. Baseado em eventos reais.
Veja trailer do filme:
Filme do Domingo Maior hoje 25/01/26: Ficha Técnica
- Título Original: Hunt
- Ano de Produção: 2022
- Direção: Lee Jung-Jae
- Elenco: Lee Jung-Jae, Bruno Urco, Hye-Jin Jeon, Renan Takenouchi, Jung Woo-Sung, Mauricio Duarte, Heo Sung-Tae, Aline Esteves
- Classe: ação
Filme do Domingo Maior hoje, 25: que horas e onde vai passar
- Operação Hunt
- Quando: 23h50min, madrugada deste domingo, 25 de dezembro de 2026 (25/01/2026)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming