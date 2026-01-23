Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta,23/01/2026

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 23 de janeiro de 2026 (23/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 23 de janeiro de 2026 (23/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Pegando Fogo" é um longa-metragem dirigido por John Wells.

O chefe de cozinha Adam Jones já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes.