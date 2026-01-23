Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta,23/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta,23/01/2026Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 23 de janeiro de 2026 (23/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 23 de janeiro de 2026 (23/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Pegando Fogo" é um longa-metragem dirigido por John Wells.
O chefe de cozinha Adam Jones já foi um dos mais respeitados em Paris, mas o envolvimento com álcool e drogas fez com que sua carreira fosse ladeira abaixo. Após um período de isolamento em Nova Orleans, ele parte para Londres disposto a recomeçar a carreira e conquistar a sonhada terceira estrela no badalado guia Michelin de restaurantes.
Para tanto, ele conta com a ajuda de Tony, que gerencia um restaurante na capital britânica, e recruta uma equipe de velhos conhecidos.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Pegando Fogo
- Quando: hoje, sexta, 23 de janeiro de 2026 (23/01/2026) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo