O que fazer em Fortaleza hoje, 23/01? Veja agenda de festas e shows

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 23 de janeiro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Brega Que Pariu
- Com: Djs Indgri e May Villanueva
- Horário:a partir das 18 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Forró com Samba
- Horário : às 21 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Mais informações: Instagram @deixecomigobar
Do Carnaval a Disco
- Com: Dj Maarji
- Horário: 19 horas
- Onde: Calçadinha Bar ( R. Carlos Vasconcelos, 692, Meireles)
- Mais Informações: Instagram @calcadinhabar
Samba do Gera
- Com : Gabi Nunes, Dipas, Brasa e Theresa Rachel
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Orbital | Tributo Órbita
- Com: Blueberries, Galdino e Femo
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Funk Friday
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
- Vendas: Outgo
Forró de Cabo a Rabo
- Com: Breno Cruz, Trio Forrozim e Lidia Maria
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Sympla
Funk Frenética
- Com : Lucas BWR e Carina
- Horário: 22 horas
- Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Zig
Show Camaleoa
- Horário: a partir das 20 horas
- Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
- Reservas e mais informações: (85) 98228-0668
- Com cobrança de couvert
Boteco do Mauá
- Horário: a partir das 19 horas
- Onde: rua Visc. de Mauá, 3099 - Dionísio Torres
- Quanto: R$ 15
- Mais informações: no Instagram @botecomaua
Luxo da Aldeia
- Horário: às 19 horas
- Onde: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)
- Instagram: @luxodaaldeia
- Gratuito
Raízes do Griô, Caravana Cultural e Maracatu Solar
- Horário: de 18h às 22 horas
- Onde: Praça dos Leões (cruzamento entre as ruas São Paulo e Sena Madureira - Centro)
- Gratuito
Diana Franco, Vanin e Nicinha e Banda Amor Cristal
- Horário: das 18h às 21h40min
- Onde: Mercado da Aerolândia (BR-116, 5431 - Aerolândia)
- Gratuito
Vannick Belchior e Iracema Bode Beat
- Horário: das 18h às 22 horas
- Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
- Instagram: @centroculturalbelchior
- Gratuito