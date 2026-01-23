Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 23/01? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sexta, 23 de janeiro (23/01/2026). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Atualizado às Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 23 de janeiro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 23 de janeiro (23/01)

Brega Que Pariu

  • Com: Djs Indgri e May Villanueva
  • Horário:a partir das 18 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Forró com Samba

  • Horário : às 21 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Mais informações: Instagram @deixecomigobar

Do Carnaval a Disco

  • Com: Dj Maarji
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Calçadinha Bar ( R. Carlos Vasconcelos, 692, Meireles)
  • Mais Informações: Instagram @calcadinhabar

 

Samba do Gera

  • Com : Gabi Nunes, Dipas, Brasa e Theresa Rachel
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Orbital | Tributo Órbita

  • Com: Blueberries, Galdino e Femo
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Funk Friday

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
  • Vendas: Outgo

Forró de Cabo a Rabo

  • Com: Breno Cruz, Trio Forrozim e Lidia Maria
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Sympla

Funk Frenética

  • Com : Lucas BWR e Carina
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Zig

Show Camaleoa

  • Horário: a partir das 20 horas
  • Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
  • Reservas e mais informações: (85) 98228-0668
  • Com cobrança de couvert

Boteco do Mauá

  • Horário: a partir das 19 horas
  • Onde: rua Visc. de Mauá, 3099 - Dionísio Torres
  • Quanto: R$ 15
  • Mais informações: no Instagram @botecomaua

Luxo da Aldeia

  • Horário: às 19 horas
  • Onde: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)
  • Instagram: @luxodaaldeia
  • Gratuito

Raízes do Griô, Caravana Cultural e Maracatu Solar

  • Horário: de 18h às 22 horas
  • Onde: Praça dos Leões (cruzamento entre as ruas São Paulo e Sena Madureira - Centro)
  • Gratuito

Diana Franco, Vanin e Nicinha e Banda Amor Cristal

  • Horário: das 18h às 21h40min
  • Onde: Mercado da Aerolândia (BR-116, 5431 - Aerolândia)
  • Gratuito

Vannick Belchior e Iracema Bode Beat

  • Horário: das 18h às 22 horas
  • Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)
  • Instagram: @centroculturalbelchior
  • Gratuito

 

