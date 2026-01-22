Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,22/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,22/01/2026

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 22 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 22 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Pluft, O Fantasminha" é um longa-metragem dirigido por Rosane Svartman.

Pluft, um fantasminha que vive com uma mãe em uma velha casa, é um fantasma diferente: ele morre de medo de pessoas. Mas sua vida terá uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna-de-Pau.

Enquanto ele tem medo de gente, ela tem horror aos fantasmas. Inesperadamente, os dois criarão uma grande amizade na lutra contra o pirata.Pluft, um fantasminha que vive com uma mãe em uma velha casa, é um fantasma diferente: ele morre de medo de pessoas.

Mas sua vida terá uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna-de-Pau. Enquanto ele tem medo de gente, ela tem horror aos fantasmas. Inesperadamente, os dois criarão uma grande amizade na lutra contra o pirata.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Pluft, O Fantasminha

  • Quando: hoje, quinta, 22 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h30min 
  • Onde: canal aberto da TV Globo

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar