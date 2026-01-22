Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,22/01/2026

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 22 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Downtown Filmes/ Divulgação

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 22 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Pluft, O Fantasminha" é um longa-metragem dirigido por Rosane Svartman.

Pluft, um fantasminha que vive com uma mãe em uma velha casa, é um fantasma diferente: ele morre de medo de pessoas. Mas sua vida terá uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna-de-Pau.

Mas sua vida terá uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna-de-Pau. Enquanto ele tem medo de gente, ela tem horror aos fantasmas. Inesperadamente, os dois criarão uma grande amizade na lutra contra o pirata.