Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,22/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,22/01/2026Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 22 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 22 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Pluft, O Fantasminha" é um longa-metragem dirigido por Rosane Svartman.
Pluft, um fantasminha que vive com uma mãe em uma velha casa, é um fantasma diferente: ele morre de medo de pessoas. Mas sua vida terá uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna-de-Pau.
Enquanto ele tem medo de gente, ela tem horror aos fantasmas. Inesperadamente, os dois criarão uma grande amizade na lutra contra o pirata.Pluft, um fantasminha que vive com uma mãe em uma velha casa, é um fantasma diferente: ele morre de medo de pessoas.
Mas sua vida terá uma reviravolta com a chegada de Maribel, uma menina sequestrada pelo temido pirata Perna-de-Pau. Enquanto ele tem medo de gente, ela tem horror aos fantasmas. Inesperadamente, os dois criarão uma grande amizade na lutra contra o pirata.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Pluft, O Fantasminha
- Quando: hoje, quinta, 22 de janeiro de 2026 (22/01/2026) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo