Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta,21/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta,21/01/2026Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 21 de janeiro de 2026 (21/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 21 de janeiro de 2026 (20/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Vida Em Um Ano" é um longa-metragem dirigido por Mitja Okorn.
Daryn é um talentoso atleta do colégio, que se apaixona por Isabelle, uma misteriosa jovem de 17 anos. Quando Isabelle revela ser portadora de uma grave doença e que pode não ter muito tempo, Daryn decide fazer de tudo para que juntos eles vivam em um ano, experiências dignas de uma vida inteira.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
A Vida Em Um Ano
- Quando: hoje, quarta, 21 de janeiro de 2026 (21/01/2026) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo