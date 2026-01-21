Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta,21/01/2026

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 21 de janeiro de 2026 (21/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 21 de janeiro de 2026 (20/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Vida Em Um Ano" é um longa-metragem dirigido por Mitja Okorn.



Daryn é um talentoso atleta do colégio, que se apaixona por Isabelle, uma misteriosa jovem de 17 anos. Quando Isabelle revela ser portadora de uma grave doença e que pode não ter muito tempo, Daryn decide fazer de tudo para que juntos eles vivam em um ano, experiências dignas de uma vida inteira.