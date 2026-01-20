Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,20/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,20/01/2026Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 20 de janeiro de 2026 (20/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 20 de janeiro de 2026 (20/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais" é um longa-metragem dirigido por Anna Mastro.
Uma princesa rebelde fica em choque ao descobrir que possui superpoderes e pertence a uma sociedade secreta com uma longa tradição de manter secretamente a paz em todo o reino.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais
- Quando: hoje, terça, 20 de janeiro de 2026 (20/01/2026) às 15h30min
- Onde: canal aberto da TV Globo