Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,20/01/2026

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 20 de janeiro de 2026 (20/01/2026) às 15h30min (horário de Brasília), na TV Globo. "Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais" é um longa-metragem dirigido por Anna Mastro.



Uma princesa rebelde fica em choque ao descobrir que possui superpoderes e pertence a uma sociedade secreta com uma longa tradição de manter secretamente a paz em todo o reino.