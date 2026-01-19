Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,19/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,19/01/2026Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 19 de janeiro de 2026 (19/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 19 de janeiro de 2026 (19/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Fada do Dente 2" é um longa-metragem dirigido por Alex Zamm.
Para conquistar a mulher de seus sonhos, Larry se inscreve como voluntário para ajudar crianças. Mas, ao revelar a um menino que fadas do dente não são reais, é condenado a ser uma fada por dez dias para mostrar que a mágica realmente existe.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
O Fada do Dente 2
- Quando: hoje, segunda, 19 de janeiro de 2026 (19/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo