Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda,19/01/2026

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 19 de janeiro de 2026 (19/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Fada do Dente 2" é um longa-metragem dirigido por Alex Zamm.



Para conquistar a mulher de seus sonhos, Larry se inscreve como voluntário para ajudar crianças. Mas, ao revelar a um menino que fadas do dente não são reais, é condenado a ser uma fada por dez dias para mostrar que a mágica realmente existe.