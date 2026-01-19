Domingo Maior: qual filme passa hoje (18/01/26), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (18/01/26), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (18/01) será exibido "O Protetor 2", que vai ao ar logo após o "Big Brother Brasil 26", com início previsto para as 23h45min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (18/01/26), na TV Globo, a partir das 23h45min (horário de Brasília). O filme da vez é “O Protetor 2”.
Robert McCall é um agente aposentado da CIA que atua como vigilante indo atrás de criminosos que saem impunes. Mas, quando sua melhor amiga Susan Plummer é assassinada, ele volta à ativa, com a ajuda de seu velho parceiro, para se vingar dos responsáveis.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme do Domingo Maior hoje 18/01/26: Ficha Técnica
- Título Original: The Equalizer 2
- Ano de Produção: 2018
- Direção: Antoine Fuqua
- Elenco: Ashton Sanders;Bill Pullman;Denzel Washington;Melissa Leo;Orson Bean;Pedro Pascal
- Classe: ação
Filme do Domingo Maior hoje, 18: que horas e onde vai passar
- O Protetor 2
- Quando: 23h45min, madrugada deste domingo, 18 de dezembro de 2026 (18/01/2026)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming