Domingo Maior: qual filme passa hoje (18/01/26), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (18/01) será exibido "O Protetor 2", que vai ao ar logo após o "Big Brother Brasil 26", com início previsto para as 23h45min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (18/01/26), na TV Globo, a partir das 23h45min (horário de Brasília). O filme da vez é “O Protetor 2”.

Robert McCall é um agente aposentado da CIA que atua como vigilante indo atrás de criminosos que saem impunes. Mas, quando sua melhor amiga Susan Plummer é assassinada, ele volta à ativa, com a ajuda de seu velho parceiro, para se vingar dos responsáveis.

Veja trailer do filme:

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 18/01/26: Ficha Técnica 

  • Título Original: The Equalizer 2
  • Ano de Produção: 2018
  • Direção: Antoine Fuqua 
  • Elenco: Ashton Sanders;Bill Pullman;Denzel Washington;Melissa Leo;Orson Bean;Pedro Pascal 
  • Classe:  ação

Filme do Domingo Maior hoje, 18: que horas e onde vai passar

  • O Protetor 2
  • Quando: 23h45min, madrugada deste domingo, 18 de dezembro de 2026 (18/01/2026)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming

