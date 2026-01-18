Temperatura Máxima hoje (18/01/26); filme de domingo na TV Globo

O filme "Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw" será exibido neste domingo,18 de janeiro 2026, às 12h55min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo

Um filme de ação será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 18 de janeiro 2026, às 12h55min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw".

Desde que se conheceram, Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um.

Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um homem alterado geneticamente que deseja obter um vírus mortal para pôr em andamento um plano que mataria milhões de pessoas em nome de uma suposta evolução da humanidade.

Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.

