Temperatura Máxima hoje (18/01/26); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (18/01/26); filme de domingo na TV GloboO filme "Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw" será exibido neste domingo,18 de janeiro 2026, às 12h55min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de ação será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 18 de janeiro 2026, às 12h55min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw".
Desde que se conheceram, Luke Hobbs e Deckard Shaw constantemente bateram de frente, não só por inicialmente estarem em lados opostos mas, especialmente, pela personalidade de cada um.
Agora, a dupla precisa unir forças para enfrentar Brixton, um homem alterado geneticamente que deseja obter um vírus mortal para pôr em andamento um plano que mataria milhões de pessoas em nome de uma suposta evolução da humanidade.
Para tanto, eles contam com a ajuda de Hattie, irmã de Shaw, que é também agente do MI6, o serviço secreto britânico.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Filme da Temperatura Máxima hoje, 18
- Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw
- Quando: hoje, domingo, 18 de janeiro 2026 (18/01/26), às 12h55min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay