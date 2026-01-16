Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta,16/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta,16/01/2026Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 16 de janeiro de 2026 (16/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 16 de janeiro de 2026 (16/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Bom Filho À Casa Torna" é um longa-metragem dirigido por Malcolm D. Lee .
Roscoe Jenkins, famoso apresentador de talk show, volta para casa para participar da comemoração das bodas de ouro de seus pais. Foram dez anos longe da Geórgia e o reencontro não é nada fácil, pois ninguém o leva a sério.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
O Bom Filho À Casa Torna
- Quando: hoje, sexta, 16 de janeiro de 2026 (16/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo