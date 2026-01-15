Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,15/01/2026

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Segredo: Ouse Sonhar" é um longa-metragem dirigido por Andy Tennant.



Uma viúva com três filhos contrata um trabalhador manual para consertar sua casa durante uma grande tempestade. Quando não está fazendo reparos domésticos, ele compartilha sua filosofia de acreditar no poder do universo para entregar o que queremos.