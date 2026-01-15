Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,15/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta,15/01/2026Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Segredo: Ouse Sonhar" é um longa-metragem dirigido por Andy Tennant.
Uma viúva com três filhos contrata um trabalhador manual para consertar sua casa durante uma grande tempestade. Quando não está fazendo reparos domésticos, ele compartilha sua filosofia de acreditar no poder do universo para entregar o que queremos.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
O Segredo: Ouse Sonhar
- Quando: hoje, quinta, 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo