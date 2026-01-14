Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 14/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 14/01/2026Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 14 de janeiro de 2026 (13/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 14 de janeiro de 2026 (14/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Os Croods 2: Uma Nova Era" é um longa-metragem dirigido por Joel Crawford .
Em busca de um habitat mais seguro, a família pré-histórica Crood descobre um paraíso isolado que atende a todas as suas necessidades. Infelizmente, eles também devem aprender a viver com os Bettermans, uma família que está alguns degraus acima dos Croods na escada evolutiva.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Os Croods 2: Uma Nova Era
- Quando: hoje, quarta, 14 de janeiro de 2026 (14/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo