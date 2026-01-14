Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 14/01/2026

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 14 de janeiro de 2026 (13/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de animação vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 14 de janeiro de 2026 (14/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Os Croods 2: Uma Nova Era" é um longa-metragem dirigido por Joel Crawford .



Em busca de um habitat mais seguro, a família pré-histórica Crood descobre um paraíso isolado que atende a todas as suas necessidades. Infelizmente, eles também devem aprender a viver com os Bettermans, uma família que está alguns degraus acima dos Croods na escada evolutiva.