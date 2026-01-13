Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 13/01/2026

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 13 de janeiro de 2026 (13/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Quatro Vidas de um Cachorro" é um longa-metragem dirigido por Lasse Hallstrom.



Um cachorro morre e reencarna várias vezes na Terra. Embora encontre novas pessoas e viva muitas aventuras, ele mantém sempre o sonho de reencontrar o primeiro dono, Ethan, seu maior amigo e o grande amor de sua vida.