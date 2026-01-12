Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 12/01/2026

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 12 de janeiro de 2026 (12/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um longa-metragem dirigido por Jon M. Chu.



Quando Nick convida Rachel para ir no casamento do melhor amigo, em Singapura, ele esquece de avisar à namorada que, como herdeiro de uma fortuna, ele é um dos solteiros mais cobiçados do local, colocando Rachel na mira de outras candidatas e da mãe de Nick, que desaprova o namoro.