Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 09/01/2026

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 09 de janeiro de 2026 (09/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Um Laço de Amor" é um longa-metragem dirigido por Marc Webb.
Após a morte da irmã, Frank toma conta de sua sobrinha, Mary. Sabendo que ela é uma menina-prodígio, Frank deseja que Mary tenha uma vida escolar normal, mas sua mãe tem outros planos para a neta.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Um Laço de Amor
- Quando: hoje, sexta, 09 de janeiro de 2026 (09/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo