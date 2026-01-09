Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 09/01/2026

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 09 de janeiro de 2026 (09/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de drama vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 09 de janeiro de 2026 (09/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Um Laço de Amor" é um longa-metragem dirigido por Marc Webb.

Após a morte da irmã, Frank toma conta de sua sobrinha, Mary. Sabendo que ela é uma menina-prodígio, Frank deseja que Mary tenha uma vida escolar normal, mas sua mãe tem outros planos para a neta.