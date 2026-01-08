Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 08/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 08/01/2026Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 08 de janeiro de 2026 (08/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 08 de janeiro de 2026 (08/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Tô Ryca" é um longa-metragem dirigido por Pedro Antonio Paes.
Selminha é uma frentista que tem a chance de deixar seus dias de pobreza para trás ao descobrir uma herança de família.
Mas, para conseguir colocar a mão nessa grana, ela terá que cumprir o desafio lançado por seu tio: precisa gastar R$ 30 milhões em 30 dias, sem acumular nada nem contar para ninguém. Mas, nessa louca maratona, ela vai acabar descobrindo que tem coisas que o dinheiro não compra.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Tô Ryca
- Quando: hoje, quinta, 08 de janeiro de 2026 (08/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo