Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 07/01/2026

Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 07 de janeiro de 2026 (07/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Tempestade: Planeta Em Fúria" é um longa-metragem dirigido por Dean Devlin .

A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites, ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima.

Apelidado de "dutch boy", este sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson. Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max. Três anos depois, quando a coordenação do "dutch boy" está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é, então, convocado para descobrir o que está acontecendo e, enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração, ao mesmo tempo que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max.