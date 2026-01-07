Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 07/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quarta, 07/01/2026Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 07 de janeiro de 2026 (07/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de ficção científica vai passar na Sessão da Tarde hoje, quarta, 07 de janeiro de 2026 (07/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Tempestade: Planeta Em Fúria" é um longa-metragem dirigido por Dean Devlin .
A ocorrência cada vez mais frequente de eventos climáticos capazes de ameaçar a existência da humanidade faz com que seja criada uma extensa rede de satélites, ao redor de todo o planeta, de forma a controlar o próprio clima.
Apelidado de "dutch boy", este sistema construído a partir da cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake Lawson.
Após anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões políticas e, em seu lugar, é nomeado seu irmão caçula, Max. Três anos depois, quando a coordenação do "dutch boy" está prestes a ser transferida dos Estados Unidos para a ONU, falhas pontuais provocam uma forte nevasca em pleno deserto no Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas.
Jake é, então, convocado para descobrir o que está acontecendo e, enviado para a estação internacional, desvenda uma imensa conspiração, ao mesmo tempo que precisa deixar para trás os atritos existentes com Max.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Tempestade: Planeta Em Fúria
- Quando: hoje, quarta, 07 de janeiro de 2026 (07/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo