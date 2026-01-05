Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 05/01/2026

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 05 de janeiro de 2026 (05/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 31 de dezembro de 2025 (05/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Gato de Botas 2: O Último Pedido" é um longa-metragem dirigido por Joel Crawford.



O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas. Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.