Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 05/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 05/01/2026Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 05 de janeiro de 2026 (05/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 31 de dezembro de 2025 (05/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Gato de Botas 2: O Último Pedido" é um longa-metragem dirigido por Joel Crawford.
O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas. Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Gato de Botas 2: O Último Pedido
- Quando: hoje, segunda, 05 de janeiro de 2026 (05/01/2026) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo