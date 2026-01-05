Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 05/01/2026

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 05/01/2026

Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 05 de janeiro de 2026 (05/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de aventura vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 31 de dezembro de 2025 (05/01/2026) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Gato de Botas 2: O Último Pedido" é um longa-metragem dirigido por Joel Crawford.

O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou seu preço: ele já gastou oito de suas nove vidas. Ele então parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Gato de Botas 2: O Último Pedido

  • Quando: hoje, segunda, 05 de janeiro de 2026 (05/01/2026) às 15h25min 
  • Onde: canal aberto da TV Globo

