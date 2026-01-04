Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Temperatura Máxima hoje (04/01/26); filme de domingo na TV Globo

Temperatura Máxima hoje (04/01/26); filme de domingo na TV Globo

O filme "Vingadores: Era de Ultron" será exibido neste domingo, 4 de janeiro 2026, às 13h05min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 4 de janeiro 2026, às 13h05min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Vingadores: Era de Ultron".

SIGA o canal Famosos, TV e Realities do O POVO no WhatsApp

Tentando proteger o planeta de ameaças como as vistas no primeiro 'Os Vingadores', Tony Stark busca construir um sistema de inteligência artificial que cuidaria da paz mundial. O projeto acaba dando errado e gera o nascimento do Ultron. Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Hulk, Viúva Negra e Gavião Arqueiro terão que se unir para, mais uma vez, salvar o dia.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 4

  • Vingadores: Era de Ultron
  • Quando: hoje, domingo, 4 de janeiro 2026 (04/01/26), às 13h05min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar