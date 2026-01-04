Domingo Maior: qual filme passa hoje (04/01/26), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (04/01/26), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (04/01) será exibido "Alerta de Emergência", que vai ao ar logo após "Fantástico", com início previsto para as 23h35min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (04/01/26), na TV Globo, a partir das 23h35min (horário de Brasília). O filme da vez é “Alerta de Emergência”.
O voo nº KI501 parte do Aeroporto de Incheon com destino definido para o Havaí. O veterano detetive da polícia In-ho se depara com uma mensagem de vídeo ameaçando um ataque terrorista neste avião e, eventualmente, descobre que sua esposa também está a bordo. Ele tenta urgentemente encontrar uma solução a partir do solo. Um dos passageiros inclui Jae-hyuk, que tem medo de voar e foi intimidado por um homem de aparência suspeita no aeroporto, descobre que ele havia embarcado no mesmo avião. Como ele fica preocupado, ele tenta manter suas emoções em relação à filha. O voo avança e um passageiro com sintomas graves morre inesperadamente. Com a tripulação lutando para resolver a situação, os passageiros ficam assustados quando percebem que um desastre os espera. O copiloto se vê fazendo uma 'declaração de emergência'.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:
Filme do Domingo Maior hoje 04/01/26: Ficha Técnica
- Título Original: Coreia do Sul
- Ano de Produção: 2022
- Direção: Jae-Rim Han
- Elenco: Song Kang-Ho, Lee Byung-Hun, Nam-Gil Kim
- Classe: Ação
Filme do Domingo Maior hoje, 4: que horas e onde vai passar
- Alerta de Emergência
- Quando: 23h35min, madrugada deste domingo, 4 de dezembro de 2026 (04/01/2026)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming