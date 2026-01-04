Domingo Maior: qual filme passa hoje (04/01/26), domingo, na TV Globo

O voo nº KI501 parte do Aeroporto de Incheon com destino definido para o Havaí. O veterano detetive da polícia In-ho se depara com uma mensagem de vídeo ameaçando um ataque terrorista neste avião e, eventualmente, descobre que sua esposa também está a bordo. Ele tenta urgentemente encontrar uma solução a partir do solo. Um dos passageiros inclui Jae-hyuk, que tem medo de voar e foi intimidado por um homem de aparência suspeita no aeroporto, descobre que ele havia embarcado no mesmo avião. Como ele fica preocupado, ele tenta manter suas emoções em relação à filha. O voo avança e um passageiro com sintomas graves morre inesperadamente. Com a tripulação lutando para resolver a situação, os passageiros ficam assustados quando percebem que um desastre os espera. O copiloto se vê fazendo uma 'declaração de emergência'.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 04/01/26: Ficha Técnica

Título Original: Coreia do Sul

Coreia do Sul Ano de Produção: 2022



2022 Direção: Jae-Rim Han



Jae-Rim Han Elenco: Song Kang-Ho, Lee Byung-Hun, Nam-Gil Kim



Song Kang-Ho, Lee Byung-Hun, Nam-Gil Kim Classe: Ação

Filme do Domingo Maior hoje, 4: que horas e onde vai passar