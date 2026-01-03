O que fazer em Fortaleza hoje, 03/01? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 03/01? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 03 de janeiro (03/01/2026). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 03 de janeiro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 03 de janeiro (03/01)
Rock Brasil
- Horário: a partir das 18 horas
- Onde: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
- Quanto: a partir de R$ 30
- Vendas: Sympla
Pré-Carnaval na Sabiaguaba
- Com: Banda Manga Rosa
- Quando: sábado, 3, às 17 horas
- Onde: Complexo da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832)
- Gratuito
The Bar Pub
- Com: DJ Neto Pessoa
- Horário: 21 horas
- Onde: (Av. Lineu Machado, 1514, Jóquei Clube)
- Mais Informações: Instagram @thebarpub
Pub 5 Elementos
- Com: Mystery Man, Rock Times, Fets Domino
- Horário: a partir das 20h30 horas
- Onde: rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota
- Mais Informações: Instagram @5elementoscervejariaepub
Deu Match
- Com: Joyce Tayná
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Outgo
Festa Sem Spoiler
- Horário: 22 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Pré-Carnaval da Budega
- Com: Pedro Dali, Utox e DJ Rogério Ale Eloi & as Alencarinas, Banda Pira, Naiara Ferrer e DJ Luiz Neto
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: OutGo
Primeiro Samba do Ano
- Com: Mais Melanina e Dani Falcão
- Horário: 20h30 horas
- Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: Instagram @casateresaejorge
Rolê Duvidoso
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Mais Informações: Instagram @lajedapraiaoficial