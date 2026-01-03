Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 03/01? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 03 de janeiro (03/01/2026). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 03 de janeiro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 03 de janeiro (03/01)

Rock Brasil

  • Horário: a partir das 18 horas
  • Onde: Floresta Bar (av. Santos Dumont, 1788 - Aldeota)
  • Quanto: a partir de R$ 30
  • Vendas: Sympla

Pré-Carnaval na Sabiaguaba

  • Com: Banda Manga Rosa
  • Quando: sábado, 3, às 17 horas
  • Onde: Complexo da Sabiaguaba (Rua Sabiaguaba, 832)
  • Gratuito

The Bar Pub

  • Com: DJ Neto Pessoa
  • Horário: 21 horas
  • Onde: (Av. Lineu Machado, 1514, Jóquei Clube)
  • Mais Informações: Instagram @thebarpub

Pub 5 Elementos

  • Com: Mystery Man, Rock Times, Fets Domino
  • Horário: a partir das 20h30 horas
  • Onde: rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota
  • Mais Informações: Instagram @5elementoscervejariaepub

Deu Match

  • Com: Joyce Tayná
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Outgo

Festa Sem Spoiler

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Pré-Carnaval da Budega

  • Com: Pedro Dali, Utox e DJ Rogério Ale Eloi & as Alencarinas, Banda Pira, Naiara Ferrer e DJ Luiz Neto
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: OutGo

Primeiro Samba do Ano

  • Com: Mais Melanina e Dani Falcão
  • Horário: 20h30 horas
  • Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: Instagram @casateresaejorge

Rolê Duvidoso

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Mais Informações: Instagram @lajedapraiaoficial

 


