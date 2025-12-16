Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 16/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo terça, 16/12/2025Um filme fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 16 de dezembro de 2025 (16/12/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de fantasia vai passar na Sessão da Tarde hoje, terça, 16 de dezembro de 2025 (16/12/2025) às 15h35min (horário de Brasília), na TV Globo. "O Caçador E A Rainha Do Gelo" é um longa-metragem dirigido por Cedric Nicolas-Troyan.
Freya é a irmã boa da toda poderosa Rainha Ravenna. Depois de passar por um trauma, no entanto, ela desperta para os poderes mágicos e se isola. Longe da irmã, ela constrói seu próprio reinado – se torna a Rainha do Gelo –, onde recruta crianças para compor seu exército, sob duas ordens: jurar obediência a ela e que os jovens abdiquem de qualquer forma de amor.
Dois dos pequenos mais talentosos para o combate, Erik e Sara, crescem e se apaixonam. Quando Freya percebe que foi “traída”, no entanto, separa os dois. Paralelamente, o poderoso espelho mágico é dado como desaparecido. E será preciso impedir que o objeto caia nas mãos da nova rainha.
Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
O Caçador E A Rainha Do Gelo
- Quando: hoje, terça, 16 de dezembro de 2025 (16/12/2025) às 15h35min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Podcast Vida&Arte
O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui
Mauro LimaDúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente