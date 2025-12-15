Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/12/2025

Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 15 de dezembro de 2025 (15/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Universal Pictures/ Divulgação

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 15 de dezembro de 2025 (15/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Roubo Nas Alturas" é um longa-metragem dirigido por Brett Ratner . Josh Kovacs era um funcionário exemplar de um dos prédios mais badalados de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele é uma espécie de chefe de uma equipe de profissionais "mais ou menos" qualificados, como Lester, Cole Howard, Odessa e Rick, entre outros.