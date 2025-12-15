Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/12/2025Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 15 de dezembro de 2025 (15/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Josh Kovacs era um funcionário exemplar de um dos prédios mais badalados de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele é uma espécie de chefe de uma equipe de profissionais "mais ou menos" qualificados, como Lester, Cole Howard, Odessa e Rick, entre outros.
A vida de todos vira de cabeça para baixo quando Arthur Shaw, o bilionário ocupante da cobertura, é preso pelo FBI por ter cometido uma fraude, transformando o fundo de pensão de toda a equipe em pó. Disposto a recuperar a grana deles, Josh convida um vizinho para ajudá-lo a descobrir aonde foi parar esse dinheiro para pegá-lo de volta e fazer justiça, tendo em vista que nem o FBI sabe do destino da fortuna.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Roubo Nas Alturas
- Quando: hoje, segunda, 15 de dezembro de 2025 (15/12/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
