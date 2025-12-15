Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 15/12/2025

Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 15 de dezembro de 2025 (15/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 15 de dezembro de 2025 (15/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "Roubo Nas Alturas" é um longa-metragem dirigido por Brett Ratner .

Josh Kovacs era um funcionário exemplar de um dos prédios mais badalados de Nova York, conhecido como A Torre. Lá, ele é uma espécie de chefe de uma equipe de profissionais "mais ou menos" qualificados, como Lester, Cole Howard, Odessa e Rick, entre outros.

A vida de todos vira de cabeça para baixo quando Arthur Shaw, o bilionário ocupante da cobertura, é preso pelo FBI por ter cometido uma fraude, transformando o fundo de pensão de toda a equipe em pó. Disposto a recuperar a grana deles, Josh convida um vizinho para ajudá-lo a descobrir aonde foi parar esse dinheiro para pegá-lo de volta e fazer justiça, tendo em vista que nem o FBI sabe do destino da fortuna.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Sessão da Tarde hoje

Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:

Roubo Nas Alturas

  • Quando: hoje, segunda, 15 de dezembro de 2025 (15/12/2025) às 15h25min
  • Onde: canal aberto da TV Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Mauro Lima 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar