Temperatura Máxima hoje (14/12/25); filme de domingo na TV Globo

O filme "Shazam!" será exibido neste domingo,14 de dezembro, às 12h25min, na sessão Temperatura Máxima da TV Globo
Um filme de aventura será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 14 de dezembro de 2025, às 12h25min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Shazam!".

Billy Batson é um menino comum que é escolhido por um misterioso mago para assumir seus poderes. Ele, então, é transformado no super-herói Shazam. Ao passo que aprende a lidar com suas novas habilidades, o novo protetor da cidade precisa enfrentar o vilão Dr. Thaddeus Sivana.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme da Temperatura Máxima hoje, 14

  • Shazam!
  • Quando: hoje, domingo, 14 de dezembro de 2025 (14/12/25), às 12h25min
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

