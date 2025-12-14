Domingo Maior: qual filme passa hoje (14/12/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (14/12/25), domingo, na TV GloboNo Domingo Maior deste domingo (14/12) será exibido "Crimes Na Madrugada", que vai ao ar logo após " Irracional - A Ciência do Crime", com início previsto para as 00h20min, na TV Globo
O detetive Vincent Downs tem a missão de desmascarar policiais corruptos, enquanto trabalha disfarçado no mundo do crime em Las Vegas. Todavia, quando rouba a carga de um cruel mafioso, seu filho é sequestrado, obrigando-o a correr contra o tempo para tentar salvar o garoto.
Veja trailer do filme:
Filme do Domingo Maior hoje 14/12/25: Ficha Técnica
- Título Original: Sleepless
- País de Origem: Estados Unidos
- Ano de Produção: 2017
- Direção: Baran Bo Odar
- Elenco: Jamie Foxx, David Harbour, Dermot Mulroney, Gabrielle Union, Michelle Monaghan, T.I.
- Classe: Ação
Filme do Domingo Maior hoje, 14: que horas e onde vai passar
- Crimes Na Madrugada
- Quando: 00h20min, madrugada deste domingo, 14 de dezembro de 2025 (14/12/25)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming