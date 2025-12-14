Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (14/12/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (14/12) será exibido "Crimes Na Madrugada", que vai ao ar logo após " Irracional - A Ciência do Crime", com início previsto para as 00h20min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (14/12/25), na TV Globo, a partir das 00h20min (horário de Brasília). O filme da vez é “Crimes Na Madrugada”

O detetive Vincent Downs tem a missão de desmascarar policiais corruptos, enquanto trabalha disfarçado no mundo do crime em Las Vegas. Todavia, quando rouba a carga de um cruel mafioso, seu filho é sequestrado, obrigando-o a correr contra o tempo para tentar salvar o garoto.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 14/12/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Sleepless
  • País de Origem: Estados Unidos 
  • Ano de Produção: 2017
  • Direção: Baran Bo Odar 
  • Elenco: Jamie Foxx, David Harbour, Dermot Mulroney, Gabrielle Union, Michelle Monaghan, T.I. 
  • Classe: Ação

Filme do Domingo Maior hoje, 14: que horas e onde vai passar

  • Crimes Na Madrugada
  • Quando: 00h20min, madrugada deste domingo, 14 de dezembro de 2025 (14/12/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming
