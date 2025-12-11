Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 11/12/2025

Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "10 Horas Para o Natal" é um longa-metragem dirigido por Cris D'Amato .

Cansados de passar as maçantes noites de Natal juntos após a separação dos pais, os irmãos Julia, Miguel e Bia bolam um plano para tentar reunir a família novamente e comemorar a chegada do Papai Noel.