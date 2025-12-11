Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 11/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo quinta, 11/12/2025Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/2025) às 15h25min (horário de Brasília), na TV Globo. "10 Horas Para o Natal" é um longa-metragem dirigido por Cris D'Amato .
Cansados de passar as maçantes noites de Natal juntos após a separação dos pais, os irmãos Julia, Miguel e Bia bolam um plano para tentar reunir a família novamente e comemorar a chegada do Papai Noel.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
10 Horas Para o Natal
- Quando: hoje, quinta, 11 de dezembro de 2025 (11/12/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
Mauro Lima