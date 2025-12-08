Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (08/12/25)

Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (08/12/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 08 de dezembro (08/12/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 01 de dezembro de 2025 (08/12/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela  "Três Graças". O longa "Fátima: A História De Um Milagre" tem direção de Marco Pontecorvo .

Três crianças de Portugal, Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos, testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917.

Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (08/12/25):

Filme da Tela Quente hoje (08/12/25)

  • Fátima: A História De Um Milagre
  • Quando: hoje, segunda-feira, 08 de dezembro (08/12/25), às 22h25
  • Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar