Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (08/12/25)

Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 08 de dezembro (08/12/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo

Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 01 de dezembro de 2025 (08/12/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela "Três Graças". O longa "Fátima: A História De Um Milagre" tem direção de Marco Pontecorvo .

Três crianças de Portugal, Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos, testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917.