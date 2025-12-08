Tela Quente hoje: veja qual filme vai passar nesta segunda (08/12/25)Confira qual filme vai passar hoje, segunda, 08 de dezembro (08/12/2025) durante a Tela Quente, na TV Globo
Um filme de drama será transmitido na Tela Quente hoje, segunda-feira, 01 de dezembro de 2025 (08/12/2025). A exibição começa às 22h25 horas (horário de Brasília), na TV Globo, logo após a novela "Três Graças". O longa "Fátima: A História De Um Milagre" tem direção de Marco Pontecorvo .
Três crianças de Portugal, Jacinta, Francisco Marto e Lucia de Jesus dos Santos, testemunham seis visões da Virgem Maria entre os meses de maio e outubro de 1917.
Veja o trailer do filme que vai passar na Tela Quente hoje (08/12/25):
Filme da Tela Quente hoje (08/12/25)
- Fátima: A História De Um Milagre
- Quando: hoje, segunda-feira, 08 de dezembro (08/12/25), às 22h25
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay