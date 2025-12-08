Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 08/12/2025

Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 08 de dezembro de 2025 (08/12/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo / Crédito: Entertainment Cultural/ Divulgação

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 08 de dezembro de 2025 (08/12/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Kung Fu Yoga" é um longa-metragem dirigido por Stanley Tong. Um grupo, formado pelo professor Jack, pela professora indiana Ashmita e pela assistente Kyra, parte em uma grande missão no Tibete: localizar o tesouro de Magadha, escondido em uma profunda caverna de gelo tibetana.