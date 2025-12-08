Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 08/12/2025

Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 08/12/2025Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 08 de dezembro de 2025 (08/12/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo
Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 08 de dezembro de 2025 (08/12/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Kung Fu Yoga" é um longa-metragem dirigido por Stanley Tong.
Um grupo, formado pelo professor Jack, pela professora indiana Ashmita e pela assistente Kyra, parte em uma grande missão no Tibete: localizar o tesouro de Magadha, escondido em uma profunda caverna de gelo tibetana.
Mas eles acabam presos no local por um descendente de um capitão do exército real, Randall. Com inúmeras reviravoltas e mistérios surgindo sobre o tesouro, eles vão ter que lutar para fugir e descobrir toda a verdade.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Kung Fu Yoga
- Quando: hoje, segunda, 08 de dezembro de 2025 (08/12/2025) às 15h25min
- Onde: canal aberto da TV Globo
