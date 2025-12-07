Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (07/12/25), domingo, na TV Globo

Domingo Maior: qual filme passa hoje (07/12/25), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (07/12) será exibido "Coma - A Dimensão Do Futuro", que vai ao ar logo após " Carnatal", com início previsto para as 01h40min, na TV Globo
Um longa de ação será exibido no Domingo Maior neste domingo (07/12/25), na TV Globo, a partir das 01h40min (horário de Brasília). O filme da vez é “Coma - A Dimensão Do Futuro”

Após um acidente misterioso, um jovem arquiteto volta a si em um mundo muito estranho. Ele deve descobrir as leis e regras do novo mundo enquanto luta por sua vida e continua procurando uma saída para o mundo real.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 07/12/25: Ficha Técnica 

  • Título Original: Coma
  • País de Origem: Rússia 
  • Ano de Produção: 2019
  • Direção: Nikita Argunov 
  • Elenco: Anton Pampushnyy, Konstantin Lavronenko, Lyubov Aksyonova, Milos Bikovic, Rinal Mukhametov  
  • Classe: Ficção científica

Filme do Domingo Maior hoje, 07: que horas e onde vai passar

  • Coma - A Dimensão Do Futuro
  • Quando: 01h40min, madrugada deste domingo, 07 de dezembro de 2025 (07/12/25)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming
