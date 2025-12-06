O que fazer em Fortaleza hoje, 06/12? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 06/12? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 06 de dezembro (06/12/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 06 de dezembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 06 de dezembro (06/12):
Jorge & Mateus
- Horário:19 horas
- Onde: Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
- Quanto: a partir de R$ 290
- Vendas: Q2 Ingressos
Night Of Hist
- Com: Dead Rose, Killer Queen, Glory In Roses
- Horário: a partir das 20h30 horas
- Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
- Mais Informações: Instagram @5elementoscervejariaepub
Baile Groovado
- Horário: A partir das 17h30
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Baile 2000
- Com: Djs Manu, Matheus Sales e Jhonny
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Outgo
Baile Sagitário
- Com: Djs Luiz Neto e Soberano
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
- Quanto: R$ 20
- Mais Informações: Instagram @astro.fortaleza
Cadê o Pop Que Tava Aqui?
- Horário: 22 horas
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Baguncinha
- Com: Luiz Neto, Pedro Dali, Utox
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 15
- Vendas: OutGo
Só no Sapatinho
- Com: Belinho e Lukinha
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Samba da Resistência
- Com: Samba de Pai Pra Filha e Samba Pra Jorge Com Marilene Sales
- Horário: 20h30
- Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
- Mais informações: Instagram @casateresaejorge
Supermic
- Com: SuperBanda, Dj Barata, Lambada da Serpente e Duo get Lucky
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla