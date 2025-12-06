Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 06/12? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 06/12? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sábado, 06 de dezembro (06/12/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 06 de dezembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sábado, 06 de dezembro (06/12):

Jorge & Mateus

  • Horário:19 horas
  • Onde: Arena Castelão (av. Alberto Craveiro, 2901 - Castelão)
  • Quanto: a partir de R$ 290
  • Vendas: Q2 Ingressos

Night Of Hist

  • Com: Dead Rose, Killer Queen, Glory In Roses
  • Horário: a partir das 20h30 horas
  • Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1180 - Varjota)
  • Mais Informações: Instagram @5elementoscervejariaepub

Baile Groovado

  • Horário: A partir das 17h30
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Baile 2000

  • Com: Djs Manu, Matheus Sales e Jhonny
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Outgo

Baile Sagitário

  • Com: Djs Luiz Neto e Soberano
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 1820 - Centro)
  • Quanto: R$ 20
  • Mais Informações: Instagram @astro.fortaleza

Cadê o Pop Que Tava Aqui?

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Baguncinha

  • Com: Luiz Neto, Pedro Dali, Utox
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 15
  • Vendas: OutGo

Só no Sapatinho

  • Com: Belinho e Lukinha
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Samba da Resistência

  • Com: Samba de Pai Pra Filha e Samba Pra Jorge Com Marilene Sales
  • Horário: 20h30
  • Onde: Casa Teresa e Jorge ( Rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)
  • Mais informações: Instagram @casateresaejorge

Supermic

  • Com: SuperBanda, Dj Barata, Lambada da Serpente e Duo get Lucky
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia ( Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar