Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 05/12/2025

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 05 de dezembro de 2025 (05/12/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Pai Em Dose Dupla 2" é um longa-metragem dirigido por Sean Anders .
Após resolverem suas diferenças, Brad e Dusty precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.
Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Sessão da Tarde hoje
Confira abaixo nome do filme, quando e onde vai passar:
Pai Em Dose Dupla 2
- Quando: hoje, sexta, 05 de dezembro de 2025 (05/12/2025) às 15h40min
- Onde: canal aberto da TV Globo
