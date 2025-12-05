Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo sexta, 05/12/2025

Um filme comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 05 de dezembro de 2025 (05/12/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo

Um filme de comédia vai passar na Sessão da Tarde hoje, sexta, 05 de dezembro de 2025 (05/12/2025) às 15h40min (horário de Brasília), na TV Globo. "Pai Em Dose Dupla 2" é um longa-metragem dirigido por Sean Anders .

Após resolverem suas diferenças, Brad e Dusty precisam agora lidar com uma nova situação complicada: a súbita aparição de seus pais, que possuem comportamentos bem diferentes.