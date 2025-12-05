O que fazer em Fortaleza hoje, 05/12? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 05/12? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 05 de dezembro (05/12/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 05 de dezembro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 05 de dezembro (05/12):
Centro Cultural Belchior
- Com: Cordas que falam, Orlângelo, Milla Sampaio, Clau Aniz, Mulher Barbada, Máquinas, Batuta, Clarisse Aires, Camaleoa e Belinho da Silva
- Horário: a partir das 17h20
- Onde: rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema
- Gratuito
Raça Negra
- Horário: a partir das 21 horas
- Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
- Quanto: a partir de R$ 150
- Vendas: Efolia
Baile Rock
- Com: Corja!, Cabulosa, Linxes (Argentina), MC Taya e Mateus Fazeno Rock
- Horário: a partir das 21 horas
- Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: ShotGun
We Love Anos 90’s & 2000’s
- Horário: 21 horas
- Quanto: R$ 50
- Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877, Praia de Iracema)
- Vendas: Sympla
Baila Comigo
- Horário: a partir das 18 horas
- Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Mais informações: @estacaodasartes.ce
- Gratuito
Roda de Samba
- Com : Mateus e Marcelo e Mesura
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Orbital- Tributo ao Orbita
- Com: El Bocón, Fênix, MMAX
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Vibes Summer Electrohits
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Outgo
Festa do dezembro amarelo
- Horário: 22 horas
- Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 2235 - Centro)
- Quanto: R$ 10
- Mais informações: Instagram @astro.fortaleza
Forró da Laje
- Com: Benno Cruz e Os Muringa
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
Fuzue
- Com: João Rave: Live e BRANDÃO
- Horário: 23 horas
- Onde: Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Stratussounds
MPB e Brasilidades
- Com: Angela Lopes
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações : @muvucoboteco
Farra do Pedrinho
- Horário: 20 horas
- Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Zig
Uma Sexta Bem Pop
- Com: Cleytinho, Linhatenia, Nathxn
- Horário: 22 horas
- Onde: Av. da Universidade, 2322 - Benfica
- Mais informações: Instgaram @thelightsbar