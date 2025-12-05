Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 05/12? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza nesta sexta, 05 de dezembro (05/12/2025). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Carolina Passos
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sexta, 05 de dezembro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 05 de dezembro (05/12):

 Centro Cultural Belchior 

  • Com: Cordas que falam, Orlângelo, Milla Sampaio, Clau Aniz, Mulher Barbada, Máquinas, Batuta, Clarisse Aires, Camaleoa e Belinho da Silva
  • Horário: a partir das 17h20
  • Onde: rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema
  • Gratuito

Raça Negra

  • Horário: a partir das 21 horas
  • Onde: Marina Park (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)
  • Quanto: a partir de R$ 150
  • Vendas: Efolia

Baile Rock

  • Com: Corja!, Cabulosa, Linxes (Argentina), MC Taya e Mateus Fazeno Rock
  • Horário: a partir das 21 horas
  • Onde: Esconderijo Rock Pub (Av. João Pessoa, 4558 - Damas)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: ShotGun

We Love Anos 90’s & 2000’s

  • Horário: 21 horas
  • Quanto: R$ 50
  • Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877, Praia de Iracema)
  • Vendas: Sympla

Baila Comigo

  • Horário: a partir das 18 horas
  • Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Mais informações: @estacaodasartes.ce
  • Gratuito

Roda de Samba

  • Com : Mateus e Marcelo e Mesura
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Orbital- Tributo ao Orbita

  • Com: El Bocón, Fênix, MMAX
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Vibes Summer Electrohits

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club – Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Outgo

Festa do dezembro amarelo

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Astro Pub (rua Senador Pompeu, 2235 - Centro)
  • Quanto: R$ 10
  • Mais informações: Instagram @astro.fortaleza

Forró da Laje

  • Com: Benno Cruz e Os Muringa
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

Fuzue

  • Com: João Rave: Live e BRANDÃO
  • Horário: 23 horas
  • Onde: Rua Barão de Aracati, 609 - Meireles
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Stratussounds

MPB e Brasilidades

  • Com: Angela Lopes
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações : @muvucoboteco

Farra do Pedrinho

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Zig

Uma Sexta Bem Pop

  • Com: Cleytinho, Linhatenia, Nathxn
  • Horário: 22 horas
  • Onde: Av. da Universidade, 2322 - Benfica
  • Mais informações: Instgaram @thelightsbar

